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31 Mayıs 2018 15:29

Şanlıurfalı çocuklara şeker gibi eğlence

Kurulduğu günden itibaren sadece hesaplı alışverişin yanı sıra çeşitli aktivitelerle de Şanlıurfalıların yaşamına renk katan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinin 4-12 yaş grubu çocuklara yönelik düzenlediği Şeker Köy Atölyesi başladı.

Şanlıurfalı çocuklara şeker gibi eğlence

31 Mayıs 2018 15:29


Kaliteli, hesaplı alışveriş ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla ziyaretçilerini ağırlayan Piazza’nın Şeker Köy Atölyesi ile buluşan minikler, birbirinden ilginç etkinliklerle hem öğreniyor hem eğleniyorlar. Ulusal ve uluslararası seçkin marka karmasının yanında kültür, sanat ve sosyal hayatın Şanlıurfa’daki merkezi konumunda olan Piazza’nın Şeker Köy Atölyesine katılan küçükler, keyifli oyun ve yarışmalarla unutulmaz dakikalar geçiriyor. Büyük ilgi gören atölyeye aileleriyle birlikte gelen çocuklar, içerisinde dev lolipoplar, dondurmalar, cup cakeler, şekerden evler, şeker hayvancıklar olan etkinlik alanında doyasıya eğleniyor.


Piazza’nın minik ziyaretçileri, şeker ve şeker objelerinden oluşan görkemli görsellere sahip alanda, şeker çerçeve yapımı, şeker maskeler, dondurma başlık, şeker boyama, şeker kitap ayracı gibi aktivitelerle en mutlu anlarını yaşıyor. Çocuklar, ayrıca dondurma bowling, şekerini bul, kızgın şekerler, şeker labirent, limbo candy, candy monsters, palyaço besle, vur patlasın, halkalı şeker gibi etkinliklerle oyunun tadını çıkartıyor. 3 Haziran’a kadar sürecek olan Şeker Köy Atölyesi, Cuma günü 15.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Ramazan akşamlarında Piazza’yı seçen ebeveyleriyle AVM’ye gelen çocuklar, iftardan sonra saat 20.00’den 22.00’e kadar Şeker Köy Atölyesinde eğlenme imkanı buluyor. Çocuklar, 2 Haziran Cumartesi ve 3 Haziran Pazar günleri, 14.00-19.00 saatleri arasında atölyede konuk edilecek.




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