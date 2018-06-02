Şanlıurfalı esans ustası isottan sonra kahve kolonyası üretti

Şanlıurfa’nın Haşimiye Meydanında 32 yıldır esans ve kozmetik ürünleri satan Ömer Vurmuş, geçtiğimiz yıllarda uzun süren denemelerinin ardından isot kolonyası üretmişti. Kokusundaki fark ve kalıcı özelliğiyle dikkati üzerine çeken esans ustası, müşterilerden de yoğun ilgi görüyor. Ürettiği isot kolonyası ile sipariş üzerine dünyanın birçok ülkesine esans gönderen Vurmuş, bu kez bir yıllık çalışma ile kahve, fıstık ve ceviz kabuğundan kolonya üretti. Vurmuş, 6 yaşında esans yutarak başladığı kolonya işini yeni ürünlerle devam ettireceğini söyledi.

Müşterilerin kolonyaya yoğun ilgi gösterdiğini belirten Vurmuş, şehrin tanıtımına katkı sunmak için isot kolonyasından sonra çalışmalarını sürdürdüğünü ve kahve, fıstık ile ceviz kabuğundan 3 farklı kolonya ürettiğini söyledi. Vurmuş, “Babadan bize kalan bir meslek. Şanlıurfa da tanınan bir kolonyacıyız. Daha önce biber kolonyasını yaptık ve güzel tepkiler aldık. İl dışına, yurt dışına kadar sattık. Ardından iki buçuk yıl üzerinde çalıştığımız karagül kolonyasını yaptık, sonrada bunları geliştirmek istedik. Fıstığın neden kolonyası olmasın, fıstığımız zaten dünyada meşhur derken fıtığında kolonyasını yaptık. Kahveyi seven biri olarak da kahve kolonyasını yapalım dedim. Daha önce çay kolonyasını yapmışlardı. Bizde kahve kolonyasını yapalım dedik. Ceviz neden olmasın derken devamı da geldi. Şuan 90’a yakın ürün çeşidimiz bulunmakta. Çok güzel rağbet var. Bu ay Dubai’de düzenlenen kozmetik fuarında ve dergisinde yer aldık. Bundan önce Japonya’da bir dergide yer aldık. İnşallah hem firmamızı hem kendimizi hem de ürünlerimizi dünyanın daha değişik yerlerinde tanıtmak istiyoruz” dedi.

“Daha farklı türlerde kolonya çalışmaları yapmayı düşünüyoruz”

Farklı ürünlerle esans çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Vurmuş, “Talepler çok güzel, Türkiye genelinden sipariş alıyoruz. İşimizden çok memnunuz. Bizde zaten kolonya esansı yutarak büyüdük. Ben 6 yaşından beridir burdayım. 32 yıldır kolonyanın içindeyim. İnşallah daha da farklı türlerle ve üretimimizi sürdüreceğiz. İnsanların fikirlerine de açığız. Şanlıurfa’mızın biberi meşhurdur, tabi ki de fıstığı da meşhurdur ve hemen hemen Şanlıurfa’nın dört bir tarafından fıstık yetiştiriliyor. Kolonyalı biberi bulduktan sonra fıstık neden olmasın dedik ve fıstık kolonyası yaptıktan sonrada çok güzel tepkiler aldık. Kahveyi seviyorum. Neden kahve kolonyası olmasın dedik. Karagül kolonyası gibi çok uzun süre çalışmadık. 4-5 ay çalışma sonucunda kahveyi de yaptık.

“Bayram kolonyası alırken dikkat edin”

Bayram kolonyası alacak olan vatandaşlara uyarılarda bulunan esans ustası Vurmuş, “Bayrama sayılı günler kaldı. Kolonya alırken belli firmaların, belli yerlerde olanların kolonyalarını alsınlar. Çünkü şu anda metil alkol yerine, etil alkol kullanılıyor ve bu insanlara zarar veriyor. Bilinen firmalardan alın, ucuza kaçmayın ve unutmayalım ki kaliteli hiçbir mal ucuz olmaz” diye konuştu.