Şanlıurfa’lı Fırıncılar’ın yöresel yemek tepkisi

Ceylanpınar ilçesinde faaliyet gösteren fırıncı esnafı, Ramazan ayı boyunca Şanlıurfa’ya has yöresel yemeklerin pişirilmesi için fırına getirilen tavalar çoğalınca isyan etti. Birçok yöresel yemeğin evde pişirilmesi gerekirken yemeklerin tava içerisinde fırına getirilmesinden dolayı ocak içinde yer kalmadığını ifade eden fırın işletmecisi Beşir Turan, "Evde yapılması gereken patlıcan ağırlıklı yemekler sırf kolay olsun diye vatandaşlar bize getiriyorlar. Yaklaşık günde 150 veya 200 tavayı fırında pişirmek zorunda kalıyoruz. Bunun sonucunda fırının ocağında yer kalmayınca mağdur durumda kaldıklarını ifade etti" diye konuştu.