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26 Mayıs 2018 09:51

Şanlıurfa’lı Fırıncılar’ın yöresel yemek tepkisi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde fırıncılar pişirilmesi için getirilen yöresel yemeğin çokluğu nedeniyle iş yapamadıklarından yakındı.

Şanlıurfa’lı Fırıncılar’ın yöresel yemek tepkisi

26 Mayıs 2018 09:51


Ceylanpınar ilçesinde faaliyet gösteren fırıncı esnafı, Ramazan ayı boyunca Şanlıurfa’ya has yöresel yemeklerin pişirilmesi için fırına getirilen tavalar çoğalınca isyan etti. Birçok yöresel yemeğin evde pişirilmesi gerekirken yemeklerin tava içerisinde fırına getirilmesinden dolayı ocak içinde yer kalmadığını ifade eden fırın işletmecisi Beşir Turan, "Evde yapılması gereken patlıcan ağırlıklı yemekler sırf kolay olsun diye vatandaşlar bize getiriyorlar. Yaklaşık günde 150 veya 200 tavayı fırında pişirmek zorunda kalıyoruz. Bunun sonucunda fırının ocağında yer kalmayınca mağdur durumda kaldıklarını ifade etti" diye konuştu.




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