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26 Ağustos 2018 13:53

Şanlıurfalı gençler Malazgirt’e uğurlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin koordinesinde Şanlıurfalı gençler, Malazgirt Zaferi kutlamalarına katılmak üzere yola çıktı.

Şanlıurfalı gençler Malazgirt’e uğurlandı

26 Ağustos 2018 13:53


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığının organize ettiği ilçe belediyeleri ve AK Parti İlçe Teşkilatlarının desteklediği ’Şanlıurfalı gençler Malazgirt yolunda’ programına katılım yoğun oldu. 13 ilçeden gençlerin katılım gösterdiği buluşma için Şanlıurfa’daki son durak AK Parti İl Başkanlığı oldu. 1071 Malazgirt Zaferi’nin 947. yıl dönümüne katılmak üzere yola çıkmaya hazırlanan gençlere Büyükşehir Belediyesi tarafından içerisinde kumanya ve kitap olan çantalar hediye edildi. Gençleri uğurlayarak onlara nasihatlerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Gençlerimize inanıyor, onlara güveniyor ve her konuda destekçileri olmayı sürdürüyoruz" dedi. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Çiftçi, "1071’de Sultan Alparslan’ın bu toprakların ilelebet bizlere yurt olması için yapmış olduğu mücadelenin 947. yılı münasebetiyle ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Muş Malazgirt’te törenler yapılacak. Çok büyük bir projenin açılışı gerçekleştirilecek. Bizler de Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığının ortaklaşa organize etmiş olduğu hareketle gençlerimizi Malazgirt’e gönderiyoruz. Gençlerimiz atalarının nasıl bir mücadele ile Anadolu’yu onlara yurt ettiğini bir kez daha hatırlamış olacaklar. Rabbim kaza beladan korusun" diye konuştu.


Tüm ilçelerden katılımın sağlanmasının ardından gençler uğurlandı.




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