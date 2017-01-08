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08 Ocak 2017 14:27

Şanlıurfalı gençler Sarıkamış Şehitleri için yürüdü

Şanlıurfalı gençler Sarıkamış Şehitleri için yürüdü

08 Ocak 2017 14:27

Şanlıurfa’da yüzlerce kişi Sarıkamış Şehitleri için yürürken ellerini semaya açan çocuklar ve gençler ise Sarıkamış’ta şehit olan ecdadı için dua etti.
Rabia meydanından başlayan yürüyüşe Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Müftüsü İhsan Açık, Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
“Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Polisime kalkan eller kırılsın” ve "Vatan sana canım feda" sloganlarının atıldığı yürüyüşte Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından katılımcılara Sarıkamış atkısı, beresi, eldiveni ve Türk bayrağı dağıtıldı. İl Müftüsü İhsan Açık, yürüyüş boyunca gençlerin sloganlarına öncülük etti.
“Şehitlerimizi unutmayacağız”
Sarıkamış’ta şehit düşen binlerce vatan evladına olan görev ve sorumluluğu ülkeye bir kez daha hatırlatmak istediklerini belirten Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, şehitlerimizi unutmadıklarını ve unutmayacaklarını vurguladı.
Sarıkamış Harekatında 90 bin askerimizin Allahuekber Dağlarındaki tipi nedeniyle tek kurşun atmadan şehit düştüğünü belirten Hakan Keşküş, “Şanlı şehir Şanlıurfa olarak bugün Sarıkamış harekatı sırasında şehit düşen Mehmetçikleri anmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Sarıkamış harekatında 90 bin askerimiz Allahuekber Dağlarındaki tipi nedeniyle tek kurşun atmadan şehit düşmüş, öleceklerini bile bile vatanlarını topraklarını korumak için mücadeleden vazgeçememiş. Tıpkı 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi sırasında vatanı için ölümü göze alarak sokağa dökülen cesur vatandaşlarımız gibi onlarda ölümden korkmayarak ay yıldızlı bayrağımıza sahip çıktı” dedi.
Sarıkamış Şehitlerine ve 15 Temmuz gecesi korkmadan darbeye karşı dik duruş sergileyen şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Keşküş, “Bizlerde şanlı şehrin evlatları olarak Sarıkamış harekatında şehit olan 90 bin evladımıza ve 15 Temmuz gecesi korkmadan darbeye karşı dik duruş sergileyen şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, dondurucu soğuğu vatanını korumak için hiçe sayan yürekleri hiçbir zaman unutmayacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum” diye konuştu.
Bediüzzaman Mezarlığındaki şehitliğe kadar yapılan kortej yürüyüşü, Karaköprü İlçe müftüsü Ahmet Altıok’un Kuran Tilaveti ve İl Müftüsü İhsan Açık’ın ise yaptığı duanın ardından son bulurken ellerini semaya açan çocuklar ve gençler, şehitler için dua etti.



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