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20 Temmuz 2018 10:32

Şanlıurfalı gençlere Göbeklitepe gezisi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl için startını verdiği Yaz Kurslarına katılım gösteren gençlere yönelik Göbeklitepe gezisi düzenlendi.

Şanlıurfalı gençlere Göbeklitepe gezisi

20 Temmuz 2018 10:32


Kendi bünyesinde düzenlenen Yaz Kurslarına katılan gençlere yönelik inanç merkezleri, tarihi ve turistik geziler düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin adresi bu kez Göbeklitepe oldu. Yine Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları ile UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne alınan Göbeklitepe’ye götürülen gençlere, 12 bin yıllık geçmişe sahip bölge hakkında uzman rehberler eşliğinde bilgiler verildi.


Bin gencin katıldığı gezi hakkında bilgiler veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Ve Eğitim Şube Müdürü Aziz Çiftçi, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi’nin talimatıyla yaz kurslarımız devam etmekte ve gençlik merkezlerimizdeki öğrencilerimizle her hafta düzenlenen etkinliklerde güzel anlar yaşamaktayız. Bu hafta UNESCO Dünya Mirası Kalıcı listesine eklenen dünyanın tarihinin başlangıç noktasına gezi düzenledik. Bin öğrencimize 20 araçla ve rehberler eşliğinde anlatımlarla Göbeklitepe gezimizi gerçekleştirdik. Bunda sonraki gezilerde Şanlıurfa’mızın tarihi ve kültürel merkezlerimize turlar düzenlemeye devam edilecektir. Amacımız gençlere tarihi bilinci ve tarihi yerlerin öğretmek ve tarihi kültürel yerlerden haberdar etmek" diye konuştu.




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