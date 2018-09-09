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Şanlıurfalı iş adamı sünnet düğününde takı olarak doları kabul etmedi


Şanlıurfa’da iş adamı Faruk Bayuk, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarına tepki olarak oğlunun sünnet düğününde doların hediye olarak oğluna takılmasını kabul etmedi. Yoğun katılımın olduğu sünnet düğününde vatandaşlar, Bayuk’un örnek davranışının tüm düğünlere yansıması gerektiğini belirterek, sünnet olarak erkekliğe ilk adımı atacak Muhammed Kemal’e takı olarak Türk lirası taktılar.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı sonrası Türk lirasının değerlenmesi için yurt genelinde başlatılan çalışmalara destek olmaya devam edeceklerini belirten Faruk Bayuk, katılım gösteren ve Türk lirası olarak takı takan tüm davetlilere teşekkür etti.


Bayuk’un oğlu Muhammed Kemal’e kirve olan eski AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, ülke olarak, millet olarak Amerikan dolarını gündemden düşürdüklerini kaydetti.

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