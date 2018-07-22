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22 Temmuz 2018 12:11

Şanlıurfalı şoförün 15 gündür Irak’ta gözaltında tutulduğu iddiası

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin Adnan Menderes Mahallesi’nde ikamet eden, tır şoförü 6 çocuk babası Abdullah Barak’ın (50), Irak’ta karıştığı bir trafik kazası sonucu 15 gündür rehin tutulduğu iddia edildi.

Şanlıurfalı şoförün 15 gündür Irak’ta gözaltında tutulduğu iddiası

22 Temmuz 2018 12:11


Görgü tanıklarının iddiasına göre, Iraklı bir şoförün Abdullah Barak’ın kullandığı tıra, arabayla çarpmasına rağmen suçlu görüldüğü ve bunun karşılığında 10 bin dolar istendiği ifade edildi.



“Eşimin serbest kalması için 10 bin dolar istiyorlar”


Abdullah Barak’ın eşi Şaha Barak, yetkililerden yardım talep ederek, "Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sesleniyorum. Bizlere yardım etsin. Milletvekillerine sesleniyorum. Buradan herkese sesleniyorum. Bizlere yardım etsinler. Kocam 15 gündür Irak’ta rehin tutuluyor. Eşimden haber alamıyoruz. Eşim bir sefer benimle konuştu. Bana gelin beni kurtarın dedi. Bir araba eşimin kullandığı tıra arkadan çarpmış, eşimin suçu olmadığı halde suçlu gösteriliyor. Şu anda ondan para istiyorlar. Serbest kalma bedeli için 10 bin dolar istiyorlar. Bu para verilmese eşimi bırakmayacaklar. Herkes biliyor suçsuz olduğunu. İnternette görüntüleri çıkmış. Tırın arkasından arabanın çarpma görüntüleri var. Eşimin serbest kalması için bizden 10 bin dolar istiyorlar" dedi.


Abdullah Barak’ın kızı Cemile Barak ise, “Lütfen babamı kurtarsınlar. Ben babamı istiyorum. Babamın kurtulmasını istiyorum. Yaklaşık 20 gündür perişan haldeyiz. Tüm Türkiye’ye sesleniyorum. Babamı kurtarsınlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok seviyorum. Bizden çok para istiyorlar. Bizde o kadar para yok. Babam suçsuz yere hapiste. Babamın kurtarılmasını istiyorum” diye konuştu.




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