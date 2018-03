Şanlıurfalı sporcular altın madalyalarla kente döndü

Minikler, yıldızlar, gençler, büyükler erkek ve kadın, sanda ve taolu kategorilerinde düzenlenen şampiyonaya, Şanlıurfa Kardeşlik ve Dayanışma Derneği Kader Spor Kulübü olarak katılan 22 sporcudan 12’si derece yaparak altın madalya kazandı. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada altın madalya ile kente dönen sporcular Kader Derneği ve Spor Kulübü Başkanı Yavuz Kara ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar’ı ziyaret ederek sevinçlerini paylaştı. Sporcularla yakından ilgilenen Özçınar, Büyükşehir Belediyesinin başlattığı ’Şanlıurfa büyükşehirle okuyor’ projesi kapsamında hazırlanan kitap setini sporculara hediye etti. Şanlıurfa’da sporun gelişmesi için her zaman spora ve sporcuya Büyükşehir Belediyesi olarak destek verdiklerini ifade eden Özçınar, “Yakubiye ve Topdağı Mahallesinde başlatılan Wushu Kung Fu kursları sonucunda mahalledeki gençlerimiz bu kurslara katılarak eğitim aldı. 22 sporcumuz Antalya’daki Türkiye Şampiyonasına katıldı ve bu şampiyonadan 12 altın madalya ile kente geldiler. Özellikle kızlarımız çok büyük bir başarı gösterdi ve 2 madalya kazandılar. Bu başarının artarak devam edeceğine inanıyoruz. Belediye olarak başta Başkanımız Nihat Çiftçi’nin talimatları doğrultusunda genç nesile, sporculara her zaman elimizden geldiğince destek sunuyoruz. Genç sporcularımızı tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak da sporun ve sporcunun her zaman yanındayız" diye konuştu.

Yarışmaya katılan genç ve yetenekli sporcular ise kulübe ve sporculara verilen desteklerden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye teşekkür etti.