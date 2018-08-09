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09 Ağustos 2018 10:05

Şanlıurfalı üniversite adayları, tercihlerini Piazza’da yapıyor

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eyyübiye Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle üniversite eğitimine başlayacak öğrencilere yönelik tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.

Şanlıurfalı üniversite adayları, tercihlerini Piazza’da yapıyor

09 Ağustos 2018 10:05


Birbirinden seçkin markalarıyla hesaplı alışverişin yanı sıra, kampanyalar, çekilişler, sosyal ve kültürel etkinliklerle Şanlıurfa halkının buluşma noktası olan AVM, üniversite sınavına giren öğrenciler için tercih danışmanlığı standı açtı. AVM’ de kurulan tercih danışma standında, uzman eğitmenler tarafından öğrencilere hedefleri doğrultusunda tercih desteği danışmanlığı hizmeti veriliyor. Ücretsiz olarak sunulan hizmet, öğrenci ve velileri mutlu ediyor. Stresli ve yoğun bir çalışma programını geride bırakan çok sayıda öğrencinin ilgi gösterdiği üniversite tercih danışmanlığı hizmeti, 14 Ağustos Salı gününe kadar sürecek. Üniversite seçimini hayatlarının dönüm noktası olarak değerlendiren öğrenciler, aldıkları puanlarla hangi üniversiteye yerleşebileceklerini öğrenip, bunlar içinden beklentilerine en uygun sıralamayı yapabiliyorlar. Çoğu veli de öğrencilerin yanında bulunup uzman eğitmenlerin yol göstermeleri sayesinde gönül rahatlığı yaşıyorlar.


Standın kurulduğu ilk günde bu hizmetten yararlanmaya başlayan öğrenci ve veliler, AVM ile Eyyübiye Belediyesine teşekkürlerini iletiyorlar.




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