Şanlıurfalılar 3 gün boyunca en hesaplı alışverişe doyacak

Tüm dünyada büyük heyecanla beklenen ve yılın en indirimli günü ilan edilen 23 Kasım Cuma günü başlayacak indirimler kapsamında, ulusal ve uluslararası birçok marka yüzlerce ürününü şaşırtıcı fiyatlarla satışa sunacak.

Ziyaretçilere alışveriş şenliği yaşatacak dev indirim günleri nedeniyle, her gün saat 22.00'ye kadar hizmet veren Piazza AVM, 23 Kasım Cuma ve 24 Kasım Cumartesi günü saat 23.00'e kadar ziyaretçilerini konuk edecek.

Üç günlük cazip indirimlerin yanı sıra 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında sunulacak avantajlar da bu meslek mensuplarına ayrıcalıklı fiyatlar sunacak.

Dünyanın lezzetlerini, modasını ve eğlencesini Şanlıurfa halkına sunan Piazza AVM'deki indirim günleri kapsamında, birçok marka cazip etiketlere sahip ürünlerini mağaza önlerine çıkarıp, ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi planlıyor.