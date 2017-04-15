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15 Nisan 2017 17:04

Şanlıurfalılar fesleğeni tercih ediyor

Bahar aylarının gelmesiyle Şanlıurfa’da saksı çiçek satışları da artarken vatandaşlar, tercihini fesleğenden yana kullanıyor.

Şanlıurfalılar fesleğeni tercih ediyor

15 Nisan 2017 17:04


Şanlıurfa’da bulunan saksı çiçeği ve ağaç fide pazarı, rengarenk görüntüsüyle vatandaşı kendine çekiyor. Evlerinde çiçek kokusu olmasını isteyen vatandaşlar, çiçeklerin satıldığı pazara giderek yüzlerce çiçek arasında tercih yapıyor. Şanlıurfalıların tercihini bölgede yetişen fesleğenden yana kullandığını söyleyen Bekir Keçecioğlu, “15 yıldır Şanlıurfa’da çiçeklerimizi 4 tezgah üzerinde üretiyoruz. Şanlıurfa’da mevsimlik çiçek satışlarımız oluyor. Genellikle çok sattığımız çiçekler arasında top reyhan yani fesleğen geliyor. En çok bu çiçek türü tercih ediliyor. Mevsimlik çiçektir. Nisan ayından mayıs ayına kadar mevsimlik çiçek satışlarımız oluyor. Aynı zamanda meyve ve fıstık fidesi satışlarını da yapıyoruz” dedi.


5 yıldır çiçeklerin içinde yaşadığını ve en çok da fesleğen çiçeğini tavsiye ettiğini söyleyen Halil Yıldız ise, “Bütün çiçeklerin kokusu güzeldir ama ben fesleğeni tercih ediyorum. Zaten en çok satılan çiçek türümüz de fesleğen oluyor. Kokusu çok güzeldir. İnsana oksijen veriyor” şeklinde konuştu.




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