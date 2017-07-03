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03 Temmuz 2017 12:29

Şanlıurfalılar hafta sonu sosyal tesislere akın etti

Yaz mevsiminin en sıcak günlerini yaşayan Şanlıurfalılar, Büyükşehir Belediyesinin GAP Vadisinde yer alan Cumhuriyet Sosyal tesislerine, SUKAY ve Bozova Çatak tesislerine akın etti.

Şanlıurfalılar hafta sonu sosyal tesislere akın etti

03 Temmuz 2017 12:29


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ’Daha Yeşil ve Yaşanılabilir Bir Şanlıurfa’ hedefiyle yaptığı Sosyal tesisleri, GAP Vadisinde yer alan Cumhuriyet Sosyal tesislerine, SUKAY ve Bozova Çatak tesislerinde hafta sonu tatilini geçiren Şanlıurfalılar parklarda piknik yaptı, çocuklar ise oyun gruplarında doyasıya eğlendi.


Sıcak havadan bunalan vatandaşlar SUKAY Merkezinde suyla buluşup farklı bir heyecan yaşarken, Bozova Çatak tesislerinde ise güvenli alanlarda suya girerek serinlediler. Cumhuriyet tesislerinde aileler piknik yaparken çocuklar ise birbirinden farklı oyun gruplarında eğlendiler.


Çocukları ile birlikte güzel vakit geçiren vatandaşlar, Şanlıurfa’da yeşil alanlara yönelik uygulamaları takdirle karşıladıklarını söylediler.




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