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16 Nisan 2017 23:15

Şanlıurfalılar referandum zaferini kutladı

Şanlıurfa’da halk oylamasında yüzde 70.

Şanlıurfalılar referandum zaferini kutladı

16 Nisan 2017 23:15

1’lik oranla evet diyen vatandaşlar kutlama yaptı.


Haliliye ilçesinde bulunan Rabia Meydanı çevresi ve Atatürk Bulvarında toplanan vatandaşlar ellerindeki bayraklarla referandumda resmi olmayan sonuçlarla yüksek oranda çıkan evet için sloganlar atarak kutlama yaptı. Anayasa değişikliği oylamasının ardından resmi olmayan sonuçların açıklanması ile yapılan kutlamalarda vatandaşlar araçlarıyla konvoy yapıp şehir turu attı.


Kutlamaya katılan vatandaşlar, “Reis Erdoğan” , “Cumhurbaşkanı Erdoğan” gibi sloganlar atarak zaferi kutladı.




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