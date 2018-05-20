Şanlıurfalıların sahurdaki vazgeçilmezi yine ciğer oldu

Günde yaklaşık 3 ton ciğerin tüketildiği Şanlıurfa’da, vatandaşlar iftar ve sahurda her yıl olduğu gibi bu yıl da ciğer kebabını tercih ediyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Şanlıurfalılar bölgenin vazgeçilmez tatlardan biri olan ciğer kebabını yemek için sahur vaktini tercih ediyor. Gece geç saatlerde Balıklıgöl çevresindeki ciğercilere akın eden vatandaşlar sahuru ciğer kebabıyla yapıyor.

"Günde 3 ton ciğer"

Şanlıurfa’da iftar ve sahurda günde yaklaşık 3 ton ciğer tüketildiğini belirten kebap ustası Mehmet Gök, “3 ton ciğer tüketiyoruz, bütün ciğerciler bilir. İftar vakti olduğu zaman burası kalabalık olur. İnsanlar burada kendi malzemelerini kendileri hazırlar. Tazedir, iftarda ciğer Şanlıurfa’da meşhurdur” dedi.

"Hem sahurda hem de iftarda tercih ediliyor"

Sahur ve iftarda ciğer yemeği tercih eden Mücahit Doğan, “Sahurda geliyoruz. Sahurumuzu bile ciğerle yapıyoruz. Urfa milletine söylüyorum iftarı bile ciğerle açıyoruz. Urfa milleti zaten hepsi bilir, ciğerle açmak başka bir lezzettir. Haşimiye Meydanındayız, ciğerle sahuru yaptık. Biz şimdi gidip evde de bir karpuz yedik mi, bir çay içtik mi, tamamdır. Arkadaşlarla birlikte iftarda da sahurda da ciğer yemeye geliyoruz. Bu gece toplam 5 kişi geldik ve acılı ciğer tüketiyoruz” şeklinde konuştu.

Ciğer olmazsa olmazları

Vatandaşlardan Fevzi Toprak ise, “Ciğer Şanlıurfa’nın vazgeçilmezi. Biz buraya sahur için geldik, ciğer yemek için. Ciğer olmazsa olmazlarımızdan biridir. Şanlıurfa olarak ciğeri çok seviyoruz. Mutlaka gece gelip ciğer yiyoruz” diye konuştu.