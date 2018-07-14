Şanlıurfalılar’ın vazgeçilmezi "dampalas"

Kendilerini terasa atan vatandaşlar, terasları tahta ve demirden yapılan yataklarla donatıyor.

Teknolojik serinleme yöntemlerinin pahalı ya da yetersiz olması nedeniyle vatandaşlar yüzyıllardır devam eden geleneksel yöntemlere başvurup, daha ucuz olan yatakları tercih ediyor. Akşam güneş batar batmaz evdeki işlerini tamamlayan kadınlar, terasa çıkardıkları yatakları hazırlanan ’dam palaslara’ sererken, misafirler de çoğu zaman burada ağırlanıyor. Maliyeti oldukça düşük olan yataklar, ailelerin serin ortamda uyumalarına olanak sağlamanın yanında yüzyıllardır süren bir geleneği de devam ettiriyor.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki sanayi sitesinde marangozluk yapan Halil Doğan, yaz sıcaklarının başlamasıyla dam palaslara ilginin yoğun olduğunu, bu sene işlerin düşük olduğunu demirin pahalı olduğu için satamadıklarını söyledi.

Mesleği babasından öğrendiğini belirten Doğan, “Yaklaşık 25-30 senedir marangozluk yapıyorum. Yaz aylarının gelmesiyle halk damlarda yatmaya başlıyor. Yani dam palas sezonu başlıyor. Biz de dam palasların içindeki tahtları yapıyoruz. Demir iskelet daha dayanıklı oluyor. Biz de tahtaları çürüyen ya da kendine yeni dam palas yapanların tahtlarını yapıyoruz. Çok fazla yoğunluk var. ama geçen sene göre fiyatlar 4 metrelık tahta geçen sene 500 bu sene 700 yükseldi ne biz sata biliyoruz neden vatandaşlar alabiliyor elimizde kaldı iş yapamadık geçen sene göre iş çok düşük” dedi

Doğal ortam, temiz hava Teras ve balkonda yatmanın kendileri için artık bir kültür haline geldiğini anlatan Abdullah Çelik isimli vatandaş, "Yıllardır damda yatıyoruz. Evde klimamız var fakat elektrik düşük olduğu için sıcak hava atıyor damda uyumak bize daha doğal geliyor. Akşam hava kararınca dama çıkıyoruz. Sabah ise kuşların, horozların sesleriyle uyanıyoruz. Herkese damda uyumayı tavsiye ediyorum. Damda yatmalar tüm Şanlıurfa ve civarındaki illerde yaygındır. Doğal bir güzellik, doğal bir ortam, temiz bir hava var. Hatta geceleri uyurken yıldızları seyrederek uyuyoruz. Bu bizim dam palasımızdır" diye konuştu.