Şanlıurfa’nın 4 mahallesine 3.4 milyon lira yatırım

4 milyon liralık yatırım gerçekleştiriyor.

Dicle Elektrik’in 2018’e ait Şanlıurfa yatırım planında merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani, Yenice, Yakubiye ve Topdağı mahallelerine 3.4 milyon liralık yatırım yapılması yer alıyor. Dicle Elektrik tarafından devam eden yatırım çalışmaları ile 4 mahalleye 831 beton direk dikilerek, enerji iletimi için 28 bin 860 metre alçak ve orta gerilim kablosu ile 129 bin 600 metre abone kablosu çekilecek. Bu çalışma ile birlikte bin 18 adet Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu’nun (DÜSOP) montajı gerçekleştirilecek.

İlk etabı tamamlanan yatırım çalışması aşırı sıcağa rağmen aksamadan devam ederken DÜSOP’ların yerleştirildiği yerlerde aşırı yükten kaynaklanan arızaların sebep olduğu elektrik kesintilerinde kayda değer azalma olduğu gözlemlendi. Sıcak havada özellikle de klimaların çalışmasını engelleyen kesintilerin sona erdiği mahallelerdeki vatandaşlar yatırımlardan ve iyileştirmelerden memnun olduklarını belirtti.