Şanlıurfa’nın geleceği çalıştayda ele alındı

Şanlıurfa’nın imar ve şehircilik sorunları ile ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından çalıştay düzenlendi. Cumhuriyet Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen çalıştaya Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Kent Konseyi Başkanı Erkan Sözen, birçok kurum ve kuruluş temsilcileri ile mimarlar, mühendisler, şehir plancıları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Başkan Nihat Çiftçi, "Gerçekleştirdiğimiz çalıştaya tüm kurumlardan katılan temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Bilimsel olarak ilgili uzmanlar arkadaşlarımız tarafından şehrimize yeni bir bakış açısı sergilenilecek. Bilimi ve bilimsel çalışmaları önemsiyoruz. Hep birlikte yaşamış olduğumuz bu şehri en üstün fikirler ile ileriye taşımamız lazım. Büyükşehir Belediyesi olarak buna inanıyoruz. Dolayısıyla İmar ve Şehircilik çalıştayımızı bu bilinçle düzenledik. Birçok medeniyetin bu topraklara gelerek yerleştiğini görmekteyiz. Ve yine kendi yaşamış olduğumuz ve medeniyet olarak şehrimize baktığımızda Mekke, Medine, Kudüs ve Kahire’den sonra Şanlıurfa gelmektedir. Batı medeniyetinde ise çok akla gelen bir şehir bulunmamakta. 12 Bin yıllık tarihi geçmişe sahip Şanlıurfa’da bir çok medeniyet yaşamış. Hem bu medeniyetlerin bırakmış olduğu izleri, kültürü, mimari zenginliği geleceğe taşımak için işimiz hiçte kolay değil. Günümüzde şehirleri cazibe merkezi olarak oluştururken nüfusun beklentilerini de karşılayacağız. Hep birlikte ortak akıl ile şehrimizi yönetmemiz geleceğe taşımamız lazım. Bu anlamda çalıştayımıza katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Çalıştay sunumlar ve soru cevap bölümü ile devam etti.