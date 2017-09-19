Şanlıurfa’nın süs bitkileri Akçakale’de yetişiyor

Şanlıurfa merkez ve ilçelerini süslemek ve yeşillendirmek için ekilen süs bitkileri Akçakale ilçesinde bulunan, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü seralarında yetiştiriliyor. Süs bitkileri, Ziraat Mühendisleri Mehmet Işık ve Mahmut İbrahimpaşa’nın gözetiminde yetiştiriliyor.

Süs bitkilerinin bakım ve kontrollerini yapan Ziraat Mühendisi Mahmut İbrahimpaşa, "200 dekarda Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet vermekteyiz.Yaklaşık olarak 37 çeşit bitki var. Bunları Şanlıurfa’nın 13 ilçesinde değerlendirmek üzere burada üretiyoruz. Buradaki bitkilerin her türlü bakımını yapıp büyüttükten sonra il merkezi ve ilçelerde ekilmeleri için ekiplere veriyoruz” ifadelerini kullandı.