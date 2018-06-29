Şanlıurfa’nın yol ağı büyükşehir ile genişliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 13 ayrı ilçenin tüm kırsal mahallelerinde yol yapım çalışmalarını hızlandırdı. Nisan ve Mayıs ayında yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle oluşan selde zarar gören yolların onarımı nedeniyle sezona biraz geç başladıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Yeşiltaş, 13 ilçenin kırsal bölgelerinde çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Haliliye ve Eyyübiye kırsalında incelemelerde bulunan ve burada Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerce yürütülen sathi asfalt serim çalışmalarını inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Yeşiltaş, Eyyübiye İlçesi Bakırtaş Mahallesinde yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar toplamda bin 300 kilometrelik yolu sathi asfalt ve beton yolla buluşturacaklarını söyledi.

Sezonu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz

Sathi asfalt yapım işini teknolojinin yenilikleriyle birlikte yürüttüklerini kaydeden Yeşiltaş, “Amacımız Şanlıurfa’nın tüm ilçelerinde kırsal mahallelerde sezonu en iyi şekilde kullanmaktır. Bu hizmetlerin yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Daha önceden sathi kaplama olan ancak yolu oldukça deforme olmuş Eyyübiye’ye bağlı Bakırtaş Mahallesinde mevcut yolu sökerek yeniden yaptıklarını belirten Yeşiltaş, “Özellikle bu bölgede yol ihtiyacı olan mahallelerimizi yaptığımız çalışmalar neticesinde birbirine bağlıyoruz. Bu sene yaptığımız plan çerçevesinde yıl sonuna kadar bin 300 km beton ve sathi yol yapmayı hedefliyoruz. Sezona biraz geç başlamak zorunda kaldık. Şanlıurfa’da yaşanan yağışlar çalışmamızı bir ay erteledi. İnşallah bu gecikmeyi telefi edeceğiz” diye konuştu.

Muhtar Ayneberk’ten Başkan Çiftçi’ye teşekkür

Daha önce yollarının bozuk olduğunu bu yüzden araçların sürekli yollarda mahsur kaldığını belirten Havşanlı Mahalle Muhtarı Mahmut Ayneberk “Vatandaşlarımız çamurdan çukurdan kurtarıldı. Havşanlı Mahallesine ve çevresindeki mahallelere böyle kaliteli bir yolları kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diyerek yol çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesine ve çalışanlarına teşekkür etti.