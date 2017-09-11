Şanlıurfa’nın yöresel el sanatları Ankara’da tanıtılıyor

Şanlıurfa Valiliği’ne bağlı Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı Geleneksel El Sanatları Merkezi bünyesindeki atölyelerde yürütülen el sanatlarımızdan Culhacılık, Keçecilik, Kürkçülük, Kazazlık ve Ağaç Oymacılığı Ankara Altındağ Belediyesi’nin Altınköy Açık Hava Müzesi’nde düzenlediği Geleneksel El Sanatları Etkinliğinde Ankaralılarla buluşuyor.
Şurkav Geleneksel El Sanatları Merkezi öğretici ustaları tarafından hazırlanan eserler 9-17 Eylül tarihleri arasında Ankaralıların ve etkinlikleri ziyaret edecek vatandaşların beğenisine sunulacak.