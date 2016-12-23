Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 13:36

Şanlıurfaspor GAP Arena’yı devretti

Şanlıurfaspor GAP Arena’yı devretti

23 Aralık 2016 13:36

Şanlıurfaspor kulübü 3 sezondur kendilerine ait olan GAP Arena stadını resmi olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne devretti.
Kulüp adına yazılı bir açıklama yapan Başkan İsmail Bağıban, GAP Arena stadının 3 sezondur kulüp olarak kendilerinde olduğunu belirterek, “21 Aralık 2016 tarihi itibari ile GAP Arena stadımızı Gençlik Hizmetlerine devretmiş bulunmaktayız. Devir işlemleri tamamlanan GAP Arena Stadını Şanlıurfaspor kulübü olarak Gençlik hizmetleri genel müdürlüğü Şanlıurfa il müdürlüğüne devrettiğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
Ayrıca bu konuda başta Valimiz Sayın Güngör Azim Tuna ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç