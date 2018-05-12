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12 Mayıs 2018 17:58

Şanlıurfaspor Gümüşhanespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Şanlıurfaspor, Play-Off çeyrek final 2.

Şanlıurfaspor Gümüşhanespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

12 Mayıs 2018 17:58

maçında deplasmanda karşılaşacağı Gümüşhanespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Şanlıurfaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup Play-Off çeyrek finalde Gümüşhanespor ile oynayacağı rövanş maçını 14 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00’da deplasmanda oynayacak. İlk maçta sahasında Gümüşhanespor ile 2-2 berabere kalan sarı-yeşilli ekip, turu geçebilmek için bu maça mutlak galibiyetle hazırlanıyor. Bugünkü antrenmana düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan Urfaspor, daha sonra 5’e 2 dar alanda pas çalışması yaptı. Teknik Direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde yapılan idman, taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmanı Şanlıurfaspor Kulüp Başkan Vekili M. Giray Küçük de izledi.


Bu arada Şanlıurfaspor, Play-Off karşılaşması için yarın Gümüşhane’ye gidecek.




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