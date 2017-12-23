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23 Aralık 2017 12:43

Şanlıurfaspor ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor

Şanlıurfaspor, ikinci yarı hazırlıklarını GAP Vadisi Tesislerinde sürdürüyor.

Şanlıurfaspor ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor

23 Aralık 2017 12:43


TFF 2. Lig Beyaz Grupta ilk yarıyı 30 puanla 6. sırada tamamlayan Şanlıurfaspor, ikinci yarıya iki etaptan oluşacak kamp çalışmaları ile hazırlanacak. Birinci etap kamp çalışmalarını GAP Vadisi Tesislerinde yapacak olan Sarı-Yeşilli ekip, ikinci etabı ise Antalya Belek’te yapacak. Kendi tesislerinde ikinci yarı hazırlıklarına start veren Şanlıurfaspor, sabah düz koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Günde çift idman yapmayı planlayan Sarı-Yeşilliler, akşam da ikinci antrenmanını yapacak.


Kendi tesislerinde 29 Aralık’a kadar hazırlanacak olan ve ardından 4 gün izne ayrılacak olan Sarı-Yeşilliler, ikinci etap kamp çalışmaları için de 3 Ocak Çarşamba günü Antalya Belek’te bir araya gelecek.




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