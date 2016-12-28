Şanlıurfaspor kulüp başkanından ŞUTSO’ya ziyaret

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı İsmail Bağıban, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanlığına seçilen Mustafa Taş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bağıban’ı makamında ağırlayan ŞUTSO Meclis Başkanı Mustafa Taş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gerçekleşen ziyarette, Şanlıurfa’nın sanayi, ticari ve ekonomik konularının yanı sıra ŞanlıurfaSpor’un son haftalarda aldığı başarılı sonuçlar ve güncel konular konuşuldu.

ŞUTSO meclis üyeleri Mustafa Sonekinci ve Şerdil Karahan’ın da hazır bulunduğu ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü.