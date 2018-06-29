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29 Haziran 2018 15:03

Şanlıurfaspor Metin Sevinç’i renklerine bağladı

Şanlıurfaspor, geçen sezon Fethiyespor forması giyen orta saha oyuncusu Metin Sevinç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Şanlıurfaspor Metin Sevinç’i renklerine bağladı

29 Haziran 2018 15:03


TFF 2. Ligde mücadele eden Şanlıurfaspor, yeni sezon için transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sarı-Yeşilliler, son olarak geçen sezon Fethiyespor formasını terleten 23 yaşındaki Metin Sevinç ile anlaşma sağladı. Şanlıurfaspor Tesislerinde düzenlenen törenle, kendisini 3 yıllığına Sarı-Yeşilli ekibe bağlayan imzayı atan genç oyuncu, Şanlıurfaspor’un başarısı için elinden geleni yapacağını kaydetti. Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim de, genç oyuncuya hayırlı olsun diyerek, başarılar diledi. İmza törenine Futbol Şube Sorumlusu Giray Küçük, Basın Sözcüsü Murat Şahanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinden Reşat Özmen ile Hasan Kaya da katıldı.


Bu arada Beşiktaş’ın altyapısında yetişen Metin Sevinç, sırasıyla Kasımpaşaspor, Bugsasşpor, Karagümrük, Bayrampaşa ve Fethiyespor formalarını giydi. Geçen sezon 2’si Türkiye Kupası olmak üzere 33 maçta Fethiyespor formasını terleten Sevinç, 4 defa da rakip fileleri havalandırdı.




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