Şanlıurfaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarına başladı

Lig Beyaz Grup’un 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kırklarelispor galibiyetinin ardından bir günlük izne ayrılan Şanlıurfasporlu oyuncular, bugün kendi tesislerinde bir araya gelerek, pazar günü deplasmanda oynanacak Sakaryaspor maçının hazırlıklarına start verdi. Teknik Direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde düz koşu ile antrenmana başlayan sarı-yeşilliler, daha sonra istasyonlar halinde pas çalışması yaptı. Bir saat 30 dakika süren idman, taktiksel oyunla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Nuri Terliksiz ve Halil Köçer, takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanı Şanlıurfaspor Kulüp Başkan Vekili Giray Küçük izledi.