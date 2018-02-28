Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 17:11

Şanlıurfaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarına başladı

Şanlıurfaspor, TFF 2.

Şanlıurfaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarına başladı

28 Şubat 2018 17:11

Lig Beyaz Grup’un 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarına başladı.


Kırklarelispor galibiyetinin ardından bir günlük izne ayrılan Şanlıurfasporlu oyuncular, bugün kendi tesislerinde bir araya gelerek, pazar günü deplasmanda oynanacak Sakaryaspor maçının hazırlıklarına start verdi. Teknik Direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde düz koşu ile antrenmana başlayan sarı-yeşilliler, daha sonra istasyonlar halinde pas çalışması yaptı. Bir saat 30 dakika süren idman, taktiksel oyunla sona erdi.


Sakatlıkları bulunan Nuri Terliksiz ve Halil Köçer, takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanı Şanlıurfaspor Kulüp Başkan Vekili Giray Küçük izledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
14
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Hafis Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç