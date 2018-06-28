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28 Haziran 2018 15:55

Şanlıurfaspor Şirin’i renklerine bağladı

Şanlıurfaspor, geçen sezon Bucaspor forması giyen orta saha oyuncusu İbrahim Şirin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Şanlıurfaspor Şirin’i renklerine bağladı

28 Haziran 2018 15:55


TFF 2. Lig’de mücadele eden Şanlıurfaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Dün Bugsaşspor’dan sağ bek oyuncusu Cebrai Karayel’e 3 yıllık sözleşme imzalatan sarı-yeşilli ekip, bugün de geçen sezon Bucaspor formasını terleten İbrahim Şirin’i renklerine bağladı. 21 yaşındaki oyuncu, Şanlıurfaspor Tesisleri’nde düzenlenen törenle, kendisini 2 yıllığına sarı-yeşilli ekibe bağlayan imzayı attı. İmza törenine; Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, Futbol Şube Sorumlusu M. Giray Küçük ve Basın Sözcüsü Murat Şahanoğlu katıldı. Başkan Yetim, genç oyuncuyu tebrik ederek, yeni sezonda başarılar diledi.


Bu arada Bucaspor’un altyapısında yetişen İbrahim Şirin, 3 sezondur Bucaspor forması giyiyordu. Geçen sezon 5’i Türkiye Kupası olmak üzere 34 maçta forma giyen Şirin, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.




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