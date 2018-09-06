Şanlıurfaspor taraftarlarından Müdür Keşküş’e destek

Şanlıurfa’da geçtiğimiz günlerde bir organizasyonda silahla havaya ateş ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş açığa alındığı gerekçesiyle, Şanlıurfaspor 63 Fanatikler Derneği ve Şanlı Gençlik Taraftarlar Derneği tarafından Keşküş’e destek için basın açıklaması yapıldı.

Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde toplanan 63 Fanatikler Derneği ve Şanlı Gençlik Taraftarlar Derneği üyeleri adına basın açıklamasını okuyan, 63 Fanatikler Derneği Başkanı Ali Çiçek, “Şanlıurfa’da göreve başladığı günden bu yana Şanlıurfa gençliğine ve spora büyük katkıları olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Hakan Keşküş, bilindiği üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hakkında inceleme, soruşturma başlatılmış olup bu İnceleme ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar ise özel kalem büro birim Sorumluluğunda görevlendirilmiştir. Bir bağ evinde havaya ateş açmasını doğru bulmadığımızı fakat Gençlik ve Spor Bakanlığının bizim örf ve adetlerimizden dolayı yapılan bu hareketi il müdürünü görevden alarak cezalandırmasını taraftarlar olarak onaylamıyoruz. Bizler Şanlıurfaspor 63 Fanatikler Derneği ve Şanlı Gençlik Taraftarlar Derneği olarak yıllarca Şanlıurfa’ya birçok alanda hizmet ederek Şanlıurfa’yı son 2 yılda ise spor şehri konumuna getiren İl Müdürümüz Hakan Keşküş’le ilgili alınan bu kararı tasvip etmiyoruz. Bilindiği üzere il müdürümüz Hakan Keşküş, Şanlıurfaspor başta olmak üzere amatör spor kulüplerine, ve biz taraftarlara her alanda destek çıkmış yardımını ve desteğini hiçbir şekilde esirgememiştir. Yaptığı çalışmalarla Gençlik ve Spor Bakanlığının taktirini alarak 81 il içerisinde başarılı il müdürlüğü seçilerek bizleri gururlandıran il müdürü Keşküş, gençlerin abisi konumuna gelerek Gençlik ve Spor tesislerini hiç olmadığı kadar aktif hale getirmiştir. Bu kararın geri dönmesi için gerekirse Ankara’ya giderek Gençlik ve Spor Bakanlığının önünde oturma eylemi yapacağız. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan Şanlı Kentimizin Şanlı takımı olan Şanlıurfasporumuzun yönetiminde yıllarca görev yapan Şanlıurfa’nın öz evladını hiç kimseye yedirmeyeceğiz. Kararın geri alınması için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ediyoruz” ifadelerine yer verildi.