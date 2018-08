Şanlıurfaspor’a büyük destek

Şanlıurfaspor’a her zaman destek verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Kurumsal olarak vatandaş odaklı 150 farklı konuda görevlerimiz var. Bu görevi en iyi şekilde yapmak için öz kaynakları iyi değerlendiriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz, Şanlıurfa’mızda yaşayan 1 milyon 945 bin vatandaşımıza hizmet vermekle sorumludur. Bu sorumluluğun bilincinde olan yönetimimiz, projeler üretiyor ve bu projelerine kaynak bulmak için Japonya’dan Kuveyt’e kadar uzanıyor. Bunun yanı sıra kendi özkaynaklarını en iyi şekilde değerlendiren Büyükşehir Belediyemiz, çok başarılı çalışmalara imza atıyor" dedi.

"Şanlıurfaspor’a her zaman destek verdik"

Amaçlarının Şanlıurfa’yı spor şehri yapmak olduğunu belirten Çiftçi, “Şanlıurfaspor, şehrimizin kulübü. Büyükşehir Belediyesi olarak Şanlıurfaspor’un her zaman yanında durduk ve durmaya da devam edeceğiz. Yasaların bizlere verdiği yetkiye dayanarak da her zaman maddi desteğimizi sürdürüyoruz. Hangi yönetim gelirse gelsin her zaman destek veriyoruz. Çünkü Şanlıurfaspor Şanlıurfa’nın marka değeri ve Şanlıurfalıları ilgilendirdiği için sahip çıkıyoruz. Yine Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak sporun her alanına bakış açımız aynı. Amacımız sporun her alanını bu şehirde yaygınlaştırmak ve bunun içinde tesisleşme noktasında çok büyük adımlar attık. Bu çalışmalarımızın sporun birçok alanında gerek ulusal gerek ise uluslararası alanlarda meyvelerini vermeye başladı. Tenis, yüzme, bilek güreşi, güreş, tekvando ve birçok alanda başarılar elde edildi. Şu anda ŞUTİM bölgesinde bölgenin en büyük spor komplekslerinden biri yapılıyor ve sezona yetiştirilmeye çalışılıyor. Aynı şekilde tenis dünyası, havuzlar ve tüm ilçelerde spor kompleksleri yapılıyor ve yapmaya devam edeceğiz. Amacımız Şanlıurfa’yı spor şehri yapmak ve bunun içinde sporun altyapısını gerçekleştirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

"Şanlıurfaspor’a 3 milyon Lira destekte bulunduk"

Şanlıurfaspor’a 3 milyon Lira maddi destekte bulunduklarını aktaran Çiftçi, “Bizler gençlerimizi seviyor ve onların sporda başarılı olabilmeleri için çalışıyoruz. Ama Profesyonel spor alanları farklı. Diğer Büyükşehir Belediyeleriyle kıyasladığımızda profesyonel spora en çok kaynak aktaran yine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesidir. 3 Milyon Lira’ya kadar Şanlıurfaspor’a maddi destekte bulunmuş, kaynak aktarılmıştır. Bunu yönetim kurulumuz ve Başkanımız ile görüştük. Yine bu yıl sezon başlamadan 500 bin Lira’lık bir kaynak sağlanmıştır. Ve gerekli olan kaynak çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Şanlıurfaspor’umuzun bir yönetimi var ve bu kulübü yönetim kurulu yönetiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 150’ye yakın görevimiz var ve bu görevleri en iyi şekilde yapabilmek adına çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz doğru yönetiliyor ve başarılı çalışmalar imza atılıyor. İşte bu bir alın teri, bir emektir. Bu doğru projeler ile ve gerekli finansal kaynaklar bulmayla oluyor. Kurumumuz, Şanlıurfa’nın projelerini Japonya’da, Kuveyt’te, Birleşmiş Milletlerde ve birçok alanda kabul ettirmek sureti ile başarı elde ediyor. Şanlıurfaspor’umuzun da bizlerden beklentileri büyük ama kulübümüz ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde elimizden geleni yapacağız. Her zaman olduğu gibi kulübümüzün yanındayız. Büyükşehir Belediyemizin kulüpten desteği çekilmemiştir. Bizim Kulübümüze her zaman kapılarımız açık ve yönetimimiz ile her zaman görüşmelerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Tüm Şanlıurfalıları Şanlıurfaspor’a sahip çıkmaya davet ediyorum"

Şanlıurfaspor’a sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, “Geçen sezon ve ondan önceki sezonlarda Büyükşehir Belediyemiz Şanlıurfaspor’a sahip çıkmıştır. Bu gün de sahip çıkıyor ve çıkmaya devam edecek. 7 bin 500 kombine bileti almış durumdayız. Gençlerimize bu kombineleri teslim edeceğiz ve aynı şekilde 500 bin Lira’lık kaynak Şanlıurfaspor’a aktarılmış durumda. Belirtmek istedim ki sadece kamu kurum ve kuruluşlara bu iş bırakılamaz Şanlıurfaspor şehrimizin takımı ise herkesin sahip çıkması gerekmektedir. Tüm iş adamlarımıza, esnafımıza ve spor sevenlere çağrıda bulunmak istiyorum. Şanlıurfaspor’umuza sahip çıkmamız lazım, Şanlıurfaspor’a emek veren kardeşlerimiz var onların kulübü yalnız bırakmamaları gerektiğini düşünüyorum. Bu işler sadece ekonomik kaynakla olmuyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcularımızın başarısı maddiyat ile değil altyapı ve geliştirmekle oldu. 3 bin 600 Lisanslı sporcumuzu bünyemizde barındırıyoruz ve bu sporcularımız ulusal ve Uluslararası alanda mücadele ediyor ve her branşta başarılar elde ediliyor. Bu Şanlıurfaspor’a yapılan yardımın yanında hiç bir şey. Şahsım olarak Futbolda bir bilgim ve birikimim yok. Bizler Belediyecilikte kendimize güveniyoruz. Şanlıurfaspor’a gerekli kaynakları aktarıyoruz ama doğru yönetilemiyor ve başarılı değil ise biz bir şey diyemeyiz. Futboldan anlayan gönül veren değerlerimiz takımımızı sahip bırakmasınlar. Futboldan anlayan önceden kaptanlık yapan veya teknik olarak bilgisi olan kendi değerlerimizin takımımıza sahip çıkması lazım. Ama bütün kulüp Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin sırtına bırakılamaz bu durum hiçbir Büyükşehir Belediyesinde söz konusu değil” dedi.

"Kendi öz kaynaklarımıza yönelmek durumundayız"

Çiftçi, “Şanlıurfaspor’un kalıcı gelirler noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak yetkilerimiz çerçevesinde hangi proje önümüze gelirse gelsin sorumluluk alarak Şanlıurfaspor için imzalamaya hazırız. Bunu bir çok kez deklere ettik ama bugüne kadar sabit gelir ile ilgili hiçbir proje bizim önümüze gelmedi. Şanlıurfaspor’umuzun yöneticileri proje üretsinler, kalıcı gelir üzerinde kafa yorsunlar, tüm mevzuatı incelesinler hangi konuda kalıcı gelir elde edilebiliyor ise bunları projelendirip belediyemize sunsunlar. Memleketimiz önemli günlerden geçiyor. 24 maddelik Büyükşehir Belediyesi olarak tasarruf tedbiri almış durumdayız. Sınırsız bir kaynağımız da yok biz kendi özkaynaklarımızı yetiştirmek durumundayız. Şanlıurfa’da sporcu yetiştirmek durumundayız. Şanlıurfalıya güvenip sporcu yapmak durumundayız. Bizim zamanı geçmiş fiyatı çok yüksek olan futbolculara para aktarma gücümüz yoktur” şeklinde konuştu.

"Vatandaşa hizmet odaklı çalışıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçemize içme suyu arıtma tesisleri yaptıklarını belirten Çiftçi, “Bizlerden hizmet konusunda beklentide olan vatandaşlarımız var. Önceliğimiz insanlarımızın refah seviyesini, yaşam kalitesini yaşanabilir dereceye ulaştırmaktır. Çocuğundan gencine ve yaşlısına kadar ilimiz sınırları içerisindeki tüm vatandaşlarımıza sosyal yaşamın şartlarını sunacak hizmetler ulaştırmak bizim asli görevimizdir" diye konuştu.