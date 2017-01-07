Şanlıurfaspor’da kamp çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfaspor, devre arası hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarına Antalya Belek’te devam ediyor.

Sabah yapılan antrenmanda futbolcular çabukluk, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.

3 Ocak’tan bu yana kamp çalışmalarına Teknik Direktör Kemal Kılıç gözetiminde günde çift idmanla devam eden sarı-yeşilli ekip, akşam antrenmanında ise gol çalışması yaptı.

Oktay Delibalta ve Mertcan Çam’ın hafif sakatlıklarından dolayı düz koşu yaptığı antrenmanda, adalesinden sakatlanan genç kaleci Alperen de bugün ilk kez idmana katıldı.

Sarı-yeşilli ekip çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.