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12 Temmuz 2017 18:26

Şanlıurfaspor’dan 3 transfer

Şanlıurfaspor Şaban Özel, Mehmet Taşçı ve Oğuzhan Türk ile sözleşme imzaladı.

Şanlıurfaspor’dan 3 transfer

12 Temmuz 2017 18:26


Şanlıurfaspor, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sarı-yeşilliler, Şaban Özel, Mehmet Taşçı ve Oğuzhan Türk’ü kadrosuna kattı. Takımın kamp yaptığı Kartepe kampına katılan futbolcular, kendilerini sarı-yeşilli renklere bağlayan imzayı attı. Kulüp Başkanı Emin Yetim’in katıldığı imza töreninde Şanlıurfaspor forması giyen futbolculardan Şaban Özel ve Mehmet Taşçı ile 1 yıl, Oğuzhan Türk ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.


Şanlıurfaspor ile tekrar anlaştığı için mutlu olduğunu ifade eden Şaban Özel, “Benim için Şanlıurfasporun hangi ligde olduğu önemli değil. Şanlıurfa benim memleketim oldu. Burada kendimi huzurlu hissediyorum. Burada olmaktan mutluyum ve gurur duyuyorum” dedi.


Geçtiğimiz sezon Ankaragücü’nde şampiyonluk yaşayan Mehmet Taşçı ise, Şanlıurfaspor forması ile tekrar şampiyonluk yaşamak istiyorum. İnşallah başarılı olurum. Her iki taraf içinde hayırlısı olsun" dedi.


Daha önce Türkiye’de Gaziantepspor ve Adanaspor’da forma giymiş olan Oğuzhan Türk’te Şanlıurfaspor’da oynamak benim için ayrı bir gurur olacak. Buraya başarılı olmak için geldim” şeklinde konuştu.


Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim ise 3 futbolcu ile resmi sözleşme imzaladıklarını belirtirken, “Onlar artık bizim evlatlarımız, kendilerine önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum. İnşallah Şanlıurfasporumuz ve futbolcularımız için hayırlı bir sezon olur" ifadelerini kullandı.


Transfer çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Yetim, anlaştıkları futbolcuları kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.




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