Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 16:57

Şanlıurfasporlu futbolcular performans testinden geçti

İkinci yarı hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdüren Şanlıurfaspor’da oyunculara performans testi yapıldı.

Şanlıurfasporlu futbolcular performans testinden geçti

25 Aralık 2017 16:57


TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Şanlıurfaspor, ikinci yarı hazırlıklarını GAP Vadisi Tesisleri’nde sürdürüyor. Günde çift idman yaparak ikinci yarıya hazırlanan sarı-yeşilli ekipte, bugün sabah antrenmanında futbolculara bip testi olarak da bilinen Yo-Yo testi yapıldı. Oyuncuların aerobik güç ölçümünün yapıldığı test için önce parkur hazırlandı. Ardından futbolcular iki gruba ayrıldı ve sırayla iki bip sesi arasında 20 metrelik parkuru artan tempoda koştu. Testle oyuncuların kişisel güçleri ölçülürken, Muhammed Gönülaçar, Deniz Çevik, Rıdvan Bingöl ve Halil Köçer test rekoru kırdı. Teknik Direktör Ali Tandoğan, oyuncularının performansından memnun kaldığını belirtti.


Sarı-yeşilli takım, hazırlıklarına öğleden sonra yaptığı antrenmanla devam etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
16
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    16°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    12°C
  • Cuma
    Sisli
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç