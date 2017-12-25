Şanlıurfasporlu futbolcular performans testinden geçti

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Şanlıurfaspor, ikinci yarı hazırlıklarını GAP Vadisi Tesisleri’nde sürdürüyor. Günde çift idman yaparak ikinci yarıya hazırlanan sarı-yeşilli ekipte, bugün sabah antrenmanında futbolculara bip testi olarak da bilinen Yo-Yo testi yapıldı. Oyuncuların aerobik güç ölçümünün yapıldığı test için önce parkur hazırlandı. Ardından futbolcular iki gruba ayrıldı ve sırayla iki bip sesi arasında 20 metrelik parkuru artan tempoda koştu. Testle oyuncuların kişisel güçleri ölçülürken, Muhammed Gönülaçar, Deniz Çevik, Rıdvan Bingöl ve Halil Köçer test rekoru kırdı. Teknik Direktör Ali Tandoğan, oyuncularının performansından memnun kaldığını belirtti.

Sarı-yeşilli takım, hazırlıklarına öğleden sonra yaptığı antrenmanla devam etti.