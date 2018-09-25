Şanlıurfaspor'un alt yapısına büyük destek

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfaspor'a her yıl sağladığı desteğini bu yılda devam ettirerek, Şanlıurfaspor alt yapısında bulunan 8 takımın ihtiyaç duyacağı tüm malzemeleri karşıladı.

Şanlıurfaspor tesislerine Belediye Meclis Üyeleri Abdulkadir Altundağ, Abdulkadir Bağış ve Emin Coşkun ile birlikte giden Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'u, Kulüp Başkanı Emin Yetim ve kulüp yöneticileri karşıladı. Her sezon olduğu gibi bu sezon başında da, Şanlıurfaspor alt yapı takımlarının ihtiyaç duyduğu malzemelerin teminini sağlayan Demirkol, alt yapıda oynayan çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla sohbet edip, başarılar dileyen Demirkol, kulüple ilgili de Kulüp Başkanı Emin Yetim ve yöneticilerle sohbet etti.

Demirkol, şehrin marka değeri olan Şanlıurfaspor'un her zaman için yanında olduklarına vurgu yaparak, “Şanlıurfaspor, şehrimizin takımı, başarılı olması, en üst lige yükselmesi hem sporcularımıza ümit verecek, esnafımıza kazanç sağlayacak hem de bu gençlerimizin enerjisini doğru yerde harcamasını sağlayacak ve Şanlıurfa'mızın tanıtımına destek olacaktır. Bu bakımdan, Şanlıurfaspor Kulübünün A Takımına, geçmiş yıllarda da, kurumsalda Haliliye Belediyesi olarak, şahsi olarak da üzerimize düşen vazifemizi yaptık. Gerekli desteği sağladık. Alt yapı çalışmalarını önemsiyor ve amatör spor kulüplerine gerekli desteği sağlıyoruz. Alt yapıdaki gençlerimizi görünce gayet memnun oluyoruz. Bu gençler bizim geleceğimiz. Sağlıklı bir nesil yetiştirmek adına gençlerimizin spora ilgilerini ve sporda başarılarını devam ettirmemiz lazım. Şanlıurfaspor'un alt yapısında 12- 18 yaş arası 8 bölümde takımlar yer almaktadır. Haliliye Belediyesi olarak bu 8 takımımız için malzeme desteği sağladık” dedi.

Demirkol'un her sezon yanlarında olduğunun altını çizen Kulüp Başkanı Emin Yetim, yaptığı açıklamada, “Başkanımız sağ olsun, geçen yıllarda da, bu yılda yanımızdadır. Şanlıurfaspor'un daima yanındadır. Özellikle, alt yapıyla ilgili gençliğe verdiği önemi biliyoruz. Geçen yıl, alt yapıdaki tüm kategorilerimizin ihtiyaçlarını başkanımıza sunduk. Başkanımız, ‘konu alt yapı ise ben hemen bu ihtiyacı karşılamak isterim' dedi. Geçen yıl, 5 yıl yetecek kadar forma desteğinde bulundu. Bu yılda, antrenman formaları noktasında talepte bulunduk. Bu yıl onu da karşıladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, A Takımımıza verdiği taahhüttün üstünde geçen yılda, bu yılda desteğini sunmuştur. Bundan dolayı Başkanımız Fevzi Demirkol'a Şanlıurfaspor adına teşekkür ediyorum" dedi.

A takıma moral ziyareti

Demirkol, alt yapı ziyaretinin ardından Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupasında Yomraspor ile karşılaşacak olan Şanlıurfaspor A Takımını da ziyaret etti. Teknik Direktör Kemal Kılıç ve ekibi tarafından karşılanan Demirkol, sporcularla da sohbet etti.