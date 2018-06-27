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27 Haziran 2018 18:21

Şanlıurfaspor’un ilk transferi sağ beke

Şanlıurfaspor, geçen sezon Bugsaşspor forması giyen sağ bek oyuncusu Cebrail Karayel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Şanlıurfaspor’un ilk transferi sağ beke

27 Haziran 2018 18:21


Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Şanlıurfaspor, geçen sezon Bugsaşspor’da forma giyen 23 yaşındaki Cebrail Karayel’le anlaşma sağladı. Genç oyuncu, bugün Şanlıurfaspor Tesislerinde Kulüp Başkanı Emin Yetim, Futbol Şube Sorumlusu Giray Küçük ve Basın Sözcüsü Murat Şahanoğlu’nun katıldığı törenle, kendisini 3 yıllığına sarı-yeşilli ekibe bağlayan imzayı attı. Kulüp Başkanı Yetim, genç oyuncuyu tebrik ederek başarılar diledi.


Bu arada Bugsaşspor altyapısından yetişen Cebrail, bugüne kadar sırasıyla Ankaraspor, Ankara Adliyespor ve Bugsaşspor formalarını terletti. Geçen sezon 25 maçta Bugsaş formasını giyen genç oyuncu, bir defa da rakip fileleri havalandırdı.




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