Şanlıurfa’ya 3 milyon 500 bin metrekarelik yeşil alan

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 etaptan oluşan ve ilk 2 etabı tamamlanan GAP Vadisi Projesi için tanıtım programı düzenlendi. Projeye ait tüm ayrıntılara yer verilen tanıtım toplantısında hangi etabın hangi bölgelerde olacağı ve proje içerisinde yer alan tüm çalışmalar kamuoyuna aktarıldı. İçerisinde Cumhuriyet Sosyal Tesisleri, GAP SUKAY, Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyası, teleferik projesi, bilim merkezi ve yarı olimpik yüzme havuzu tesisi ile Halil-Ür Rahman Şehir Ormanı’na kadar uzanan alanda 3 milyon 500 bin metrekarelik GAP Vadisi Projesi, şehir merkezi bazında Türkiye’nin en büyük yeşil alan projesi olma özelliği taşıyor.

Buluşma ilk olarak hazırlanan sunumlar eşliğinde başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park Yapım ve Proje Şube Müdürü İbrahim Halil Ünlü yaptığı sunumla etapların oluşturduğu alanı ve mevkileri uydu görüntüleri eşliğinde katılımcılara aktardı. Ardından kürsüye gelerek bir konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, amaçlarının Şanlıurfa’yı her alanda geliştirmek olduğunu söyledi.

“Alan yönetimini iyi kullanmamız lazım”

Başta Balıklıgöl platosu olmak üzere diğer tüm tarihi ve turistik alanların piknik alanı olarak kullanılmaması için halk odaklı yeni sosyal yaşam merkezleri oluşturma gayesinde olduklarını belirten Çiftçi, bunun için tüm kurumlarla ortak akıl ile hareket ettiklerini söyledi. Bu bilincin yerleşmesi için halka çağrıda bulunan Çiftçi, "Şanlıurfa halkımız her anlamıyla hizmetin en iyisini hak ediyor. Bunun bilincinde olan Büyükşehir Belediyesi kadroları olarak sosyal yaşam alanında da halkımıza yeni cazibe merkezleri oluşturmak için çalışmalar yürütüyorlar. İşte bunun en güzel örneği de GAP Vadisi. 6 etaptan oluşan GAP Vadisi Projemizle halkımıza aileleri ile birlikte gelebilecekleri, yeşille ve doğayla iç içe bir ortam sunuyoruz. Birinci ve 2. etabı tamamlanan 3. etabında ise sona geldiğimiz GAP Vadisi Projemiz için diğer etaplar da hızlı ve kontrollü bir şekilde devam ediyor. Projemizin içerisinde çocuklarımıza yönelik Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyası, her yaştan erkek ve kadınımız için yüzme havuzları, sportif faaliyetler için her türlü donanım ve piknik alanları ile GAP Vadisi halkımız için yeni yaşam merkezi olacaktır" dedi.

"Tarihimize, kültürümüze ve Şanlıurfa’mıza sahip çıkıyoruz"

Konuşmasında 445 belediyenin üye olduğu Tarihi Kentler Birliği Başkanlığına kendi şahsının uygun görüldüğünü de sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, "Tarihimize, kültürümüze, müziğimize ve Şanlıurfa’mızın her değerine sahip çıkıyoruz. Çünkü bu değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir yükümlülüğümüz var. İşte bu yoldaki gayretlerimizi gören tarihi kentler birliğine üye belediyeler de başkanlık için bizleri uygun gördüler. Bu görev bize değerlerimize sahip çıkma noktasında doğru yolda olduğumuzun bir göstergesidir" diye konuştu.

Programda Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı İmam Katı da bir konuşma yaparak proje içerisinde yapılan çalışmaları aktardı, daha sonra katılımcıların alkışları eşliğinde sona erdi.