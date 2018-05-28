Suriye üzerinden gelen toz bulutu yağmurla birleşince Şanlıurfa’ya çamur yağdı. Gece ve öğle saatlerinde yağan yağmur, geride çamur bıraktı. Ağaçların yapraklarını ve arabaların üzerini çamur tabakası kapladı. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, çamurlu araçlarını görünce yıkatmaya götürmek zorunda kaldı.

Yılda birkaç defa Şanlıurfa’ya çamur yağdığını belirten Mehmet Demirkol, “Şanlıurfa’da yılda bir iki kez toprak yağıyor ve araçlarımıza zarar veriyor. Arabalarımızı yıkatmak zorunda kalıyoruz. Evvelki gün arabamızı yıkadık, şimdi yine yıkamaya götüreceğiz. Şu anda yağmurla birlikte yine toprak yağıyor” diye konuştu.