Şanlıurfa’ya özel sektörden dev yatırım

Aslen Erzurumlu olan bir İnşaat ve Madencilik Şirketinin sahibi Mahmut Selçuk Taşköprülü ve beraberindeki Çin inşaat firması Sinosteel Mecc uzmanları, Şanlıurfa’da yapacakları yatırımla ilgili Vali Abdullah Erin’i ziyaret etti. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde kuracakları fabrikada, hurda metal ve cevherden sac ve inşaat demiri üretimi yapmayı planlayan İnşaat Madencilik Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Selçuk Taşköprülü ile Çin İnşaat Devi Sinosteel Mecc Turkey uzmanları ile birlikte Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i makamında ziyaret ederek, planlanan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Selçuk Taşköprülü, Şanlıurfa’da yapacakları yatırım ile yıllık bir milyon ton üretim hedeflerinin olduğunu, ilk etapta 520 kişi istihdam edeceklerini, ikinci etapta ise istihdam sayısının bin 200’e ulaşacağını söyledi. Fabrika inşaatı için dünyanın en iyi inşaat şirketlerinden biri olan Çin Sinosteel firmasıyla çalışacaklarını, bugün de Çinli uzmanlarla birlikte inşaat alanına giderek incelemelerde bulunacaklarını kaydeden Taşköprülü, “Şu anda yatırımımız için bize 178 dönüm arazi tahsis edilmiş durumda. Ancak uzmanlarımız bu alanın en az 350 dönüme çıkarılması gerektiğini belirtiyorlar. Bugün Sayın Valimiz ve diğer yetkililerle yapacağımız görüşmelerle alanın artırılmasını talep edeceğiz” dedi. Arsa tahsisi tamamlandıktan sonra bir ay içinde inşaat çalışmalarına başlayacaklarını ve 12 ay sonra fabrikanın üretime geçeceğini belirten Taşköprülü, yüzde 5’ini iç pazara sunacakları üretimlerinin tümünü ihracata yönlendireceklerini söyledi. Şanlıurfa’da yapacakları bu yatırımın toplam bedelinin 260 Milyon dolar olduğunu sözlerine ekleyen Taşköprülü, merkezi İstanbul’da kurulu bulunan şirketlerinin yabancı şirketlerle kurduğu ortaklıklar sayesinde büyük miktarda yabancı sermayeyi Türkiye’ye çekmeyi başardığını belirterek, “Ben Erzurumluyum. Şanlıurfa’ya sık gidip geliyorum. Bugüne kadar en az yirmi kez Urfa’ya geldim. Şanlıurfa yatırım için oldukça cazip imkanlara sahip. Bu yatırımımızın ardından beklentilerimizin yerine geldiğini gördüğümüz takdirde, Şanlıurfa’ya iki büyük sürpriz yatırım daha yapmayı planlıyoruz” dedi.

Yirmi yılı aşkın süredir Türkiye’de başta demir çelik fabrikaları ve elektrik santralleri kuran Sinosteel Mecc Turkey yetkililerini Şanlıurfa’ya davet edince çok endişeleri olduğunu, ilk sordukları sorunun terör var mı olduğunu söyleyen Taşköprülü, onlara Şanlıurfa’yı anlattığını ve gelmeye ikna ettiğini söyledi.

Kendilerine tahsis edilen alanın tümünde üretimlerinin olacağını, organize sanayi bölgesinin de kendilerinin gelmesiyle şenleneceğini ifade eden Taşköprülü, “Çok güzel şeyler olacak, çok ümitliyiz, heyecanlıyız. Şu an içim coşkuyla dolu" ifadelerini kullandı. Çinli Sinosteel Mecc Turkey uzmanları da, Çin’de medyaya yansıdığı kadarıyla Türkiye’nin doğusunu terör bölgesi, patlamalar olan bir yer olarak bildiklerini fakat buraya geldikten sonra öyle olmadığını gördüklerini, Ankara’daki Çin Konsolosluğu’nun da durumu böyle aksettirdiğini söylediler.

Yatırımcı heyeti Valilik Makamında kabul eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kendisinin de bir hafta önce Şanlıurfa’ya komşu il olan Adıyaman’dan Vali olarak atandığını, yine Şanlıurfa’nın komşu ili olan Mardinli olduğu bilgisini vererek, “Bu bir hafta içerisinde karşıladığımız ikinci büyük ciddi yatırım firması oldu. Daha önce Alman firmasına yer tahsis ettik” şeklinde konuştu.

İnşaat çalışmaları için yaklaşık 200-300 kişinin Çin’den Şanlıurfa’ya geleceğini belirten Çin’li uzmanların çekincelerini de gideren Vali Erin, “Gelecek kişiler bizim misafirlerimizdir. Başta güvenlik olmak üzere her türlü desteğimizle sizin yanınızdayız. Zaten burada kaldığınız sürece göreceksiniz ki Şanlıurfa Washington’dan Paris’ten daha az güvenli değil. Beni de Vali olarak gece gündüz, bazen gece saat 2-3’e kadar çarşıda, halkın içinde görecekler” diye konuştu. Zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın doğrudan kendisiyle ve Vali yardımcılarıyla görüşebileceklerini, çalışma izni, vize gibi sorun ve problemlerini derhal çözmek için hazır olduklarını ifade etti. Vali Erin’in kendileriyle İngilizce konuşarak kafalarındaki soru ve şüpheleri giderdiği Çinli uzmanlar da, proje kapsamında en az 1000 kişinin çalışacağını, ekonomik faaliyetten dolaylı olarak 10 bin kişinin etkileneceğini ifade ederek Vali Erin’e teşekkür ettiler.