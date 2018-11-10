Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan 7 askerden biri olan Şanlıurfalı er askerin ailesine acı haber verildi.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde, dün mühimmat deposunda meydana gelen patlamada, Topçu Er Menduh Çelik'in de (20) de aralarında bulunduğu 7 asker şehit oldu ve 25 asker yaralandı. Çelik'in şehit olduğu haberi, memleketi Haliliye ilçesine bağlı İmam Bakır Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Acı haberi alan şehidin ailesi gözyaşları döktü. Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu şehidin acı haberine alan yakınları ve komşuları şehidin babası Demo Çelik'e başsağlığında bulundu. Şehidin cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından Şanlıurfa'ya getirileceği öğrenildi.