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22 Kasım 2017 14:32

Şanlıurfa’ya yeni bir kütüphane kazandırılıyor

Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce geçtiğimiz nisan ayında Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen eski müze binası, Şanlıurfa Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi olarak değerlendirilecek.

Şanlıurfa’ya yeni bir kütüphane kazandırılıyor

22 Kasım 2017 14:32


Haliliye ilçesinde bulunan eski müze binası, Şanlıurfa Çocuk ve Gençlik Kütüphanesine dönüştürülecek. Haliliye Kaymakamlığı başkanlığında yapılacak olan kütüphanenin inşaatı yapılacak olan açık ihale sonrası başlayacak. Projedeki inşaat ve onarım işlerinin 2018 yılının ilk ayında başlayacağı ve aynı yılın sonuna doğru tamamlanması bekleniyor. Yapılan açıklamada binanasın içerisinde, konferans salonu, çocuk oyun salonları, sinevizyon odaları, piyano odası, karaoke odası, cep sinema salonu, çocuk oyun parkı, görselliği zenginleştirilmiş okuma salonları, Geleneksel Türk İslam El sanatları atölyeleri ile kafeterya alanlarının bulunacağı belirtildi.


Açıklamada ayrıca, projenin tamamlanmasıyla çocukların ve gençlerin araştırma ve okuma zamanı dışında zaman geçirebilecekleri sosyalleşebilecekleri bir merkeze de kavuşmuş olacağı ifade edildi.




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