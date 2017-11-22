Şanlıurfa’ya yeni bir kütüphane kazandırılıyor

Haliliye ilçesinde bulunan eski müze binası, Şanlıurfa Çocuk ve Gençlik Kütüphanesine dönüştürülecek. Haliliye Kaymakamlığı başkanlığında yapılacak olan kütüphanenin inşaatı yapılacak olan açık ihale sonrası başlayacak. Projedeki inşaat ve onarım işlerinin 2018 yılının ilk ayında başlayacağı ve aynı yılın sonuna doğru tamamlanması bekleniyor. Yapılan açıklamada binanasın içerisinde, konferans salonu, çocuk oyun salonları, sinevizyon odaları, piyano odası, karaoke odası, cep sinema salonu, çocuk oyun parkı, görselliği zenginleştirilmiş okuma salonları, Geleneksel Türk İslam El sanatları atölyeleri ile kafeterya alanlarının bulunacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, projenin tamamlanmasıyla çocukların ve gençlerin araştırma ve okuma zamanı dışında zaman geçirebilecekleri sosyalleşebilecekleri bir merkeze de kavuşmuş olacağı ifade edildi.