Şap makinesi faciaya neden oluyordu

Olay sırasında minibüsteki yolcular büyük panik yaşadı.

Kaza, Siverek - Diyarbakır karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, bakım için minibüse bağlanarak Diyarbakır’a götürülen bozuk şap makinesi takla attı. Bağlı olduğu minibüsün arkasında 200 metre kadar sürüklenen makine, minibüste bulunan yolcular arasında büyük paniğe neden oldu. Kaza sonrası Diyarbakır - Siverek karayolu kısa süreli trafiğe kapanırken, minibüs ve kullanılamaz hele gelen şap makinesi olay yerinden kaldırıldı. Daha sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.