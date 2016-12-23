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23 Aralık 2016 13:33

Sarıkamış şehitleri Şanlıurfa’da anılacak

Sarıkamış şehitleri Şanlıurfa’da anılacak

23 Aralık 2016 13:33

Sarıkamış Harekatı’nın 102. yıldönümü nedeniyle 81 ilde olduğu gibi Şanlıurfa’da da “Vefakar Gençlik, Fedakar Ecdadını Unutmayacak” anma etkinliği düzenlenecek.
Allahu Ekber Dağlarında şehit olan 90 bin asker, 8 Ocak Pazar Günü sabah saat 10.00’da düzenlenecek olan yürüyüşle anılacak.
Şanlıurfa’da 5 yüz öğrenci, Sarıkamış Harekatında şehit olan askerleri anmak için sabahın erken saatlerinde Şanlıurfa’nın Rabia Meydanında toplanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 İlde 8 Ocak 2017 pazar günü yapılacak olan etkinlik sabah saatlerinde başlayacak.
Program kapsamında Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bere, atkı ve eldiven dağıtımı yapacak. Etkinlik kapsamında ilk olarak Rabia meydanında başlayacak yürüyüş Atatürk Caddesi kapaklı pasajı önünden geçilerek, Bediüzzaman Aile Mezarlığı yanında bulunan Şehitlik anıtında sona erecek.
Şehitlik anıtında okunacak Kuran-ı Kerim tilaveti, dua ve anma töreniyle program son bulacak.



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