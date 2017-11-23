Sebze ve meyve fiyatlarında aşırı artış beklenmiyor

Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Faruk Akbaş, Şanlıurfa’da sebze ve meyve fiyatlarında yıl boyunca aşırı bir artış beklemediklerini söyledi

Şanlıurfa Sebze ve Meyve Halinde, kış mevsiminin gelmesiyle ürünlerde beklenen yüksek fiyat artışı bu yıl yaşanmadı. Bölgede gelişen seracılık ile fiyatlarda aşırı bir yükselişin yaşanmayacağını belirten esnaflar durumdan memnun olduklarını ifade etti. Vatandaşların da uygun bulduğu sebze ve meyveler arasında domates 1 buçuk ile 2 lira arasında, patlıcan 1 lira 25 kuruş ile 1 buçuk lira arasında, salatalık 1 buçuk liradan satışa sunuluyor.

“Sebze ve meyvede aşırı yükseliş olmayacak”

Bu yıl sebze ve meyve fiyatlarında aşırı bir değişikliğin yaşanmayacağını belirten Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ŞASEMKOM) Başkanı Faruk Akbaş, “Tarla ürünlerimiz bitti. Şu anda satılan sebze ürünlerinin yüzde 80’i sera ürünleridir. Domates ve sebze ihracatları yapılıyor. Sebze meyve fiyatlarımızda mevsim normallerinde satışlarımız gerçekleşiyor. Örnek olarak, bu yıl Şanlıurfa sebze halinde domates 1,5 lira ile 2 lira arasında değişiyor, Patlıcanlar 1 lira 25 kuruş ile 1,5 lira arasında, salatalık yine aynı 1,5 lira. Bunlar gayet makul fiyatlar mevsim şartlarına göre uygun fiyatlar. Tabi havalar biraz daha soğuyunca kısmen biraz fiyatlarda yükselme olacak. Bunun sebebi ise girdi maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Hava soğuk olduğu zaman bitki kendini toplar rekolteyi düşürür. O yüzden piyasaya az ürün gelir. Bu nedenden dolayı bütün sektörlerde oluğu gibi sebze fiyatlarında da bir yükseliş olur. Biz aşırı yükseliş olmasını beklemiyoruz. Kanaatimce bu makul seviyede devam edecektir” şeklinde konuştu.