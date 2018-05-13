Seçim güvenliği için toplandılar

Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde seçim güvenliğine yönelik bir toplantı gerçekleştirildi.

Önceki gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında Mardin’de 13 ilin Valisi, bu illerin Jandarma Komutanları ve Emniyet Müdürleriyle gerçekleştirilen bölgesel seçim güvenliği toplantısının hemen ardından Şanlıurfa’da Valisi Abdullah Erin, vali yardımcıları, kaymakamlar, il emniyet müdürü ve il jandarma komutanının katılımıyla bir toplantı düzenledi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıda seçim öncesinde siyasi partilerin propaganda çalışmaları sırasındaki tedbirler, seçimde alınacak tedbirler, oy kullanılacak okullardaki hazırlıklar, okul çevrelerinde alınacak önlemler gibi konular görüşüldü. Toplantıya ilişkin bir açıklama yapan Vali Abdullah Erin, seçimlerin huzur içerisinde gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü tedbirin alındığını kaydetti.

Seçmen iradesinin sandığa özgürce ve huzur içerisinde yansıması için gayret göstereceklerini belirten Vali Erin, “Demokrasinin bayramı olan seçimlerden 24 Haziran’daki seçimi huzur içerisinde tamamlamak için biz de Şanlıurfa’da gerekli tüm tedbirlerimizi aldık ve bunları çalışma arkadaşlarımızla gözden geçirdik. Gerek seçim öncesinde gerek seçim sonrasında demokratik bir ortamda devlet olarak herkesin özgür iradesini korumak amacıyla çalışacağız. Milletimizin iradesinin yine demokratik ve özgür bir ortamda sandığa yansıması için vatandaşlarımızın sandık çevrelerine ulaşabilmeleri için gayret gösteriyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun da dediği gibi bizim görevimiz, vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde, herhangi bir aksiliğe veya güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı temin edebilmektir. Bunu temin edebilmek için de çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.