Şehir tiyatrosu ilçe turnesine başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şair Nabi Kültür Merkezinde her cumartesi günü saat 13.00’te çocuk oyunu, her cumartesi akşamı da tiyatro severler içinde birbirinde güzel yeni oyunlar sergileyen Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ilçelerde de sahne alıyor. Harran ve Akçakale’de gösteri yapan tiyatro ekibi, sırayla tüm ilçelerde tiyatro severlerle buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi Şehir tiyatrosu bu sezon 100 bin seyirciye ulaşmayı hedefliyor. 25 kişilik oyuncu kadrosuyla sahne alan olan Şehir Tiyatrosu ’Her hırsız haydut değildir, Haybeden gerçek üstü aşk, Bir Urfa masalı ile bunların yanı sıra 11 farklı çocuk oyununu ücretsiz olarak oynuyor.