Şehirler arası minibüsler için mini durak

İlçedeki trafik yoğunluğunu azaltmak, minibüs firmalarını tek noktada toplamak ve vatandaşın şehirler arası minibüslere rahat ulaşabilmesi amacıyla yapılan mini durak inşaatını gezen Belediye Başkanı Menderes Atilla çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şehirler arası çalışan minibüslerin rahat park edebilmeleri, rahat bekleme yapmaları ve vatandaşların minibüslere rahat ulaşabilmesi amacıyla ilçe merkezine mini durak inşa ettiklerini belirten Başkan Atilla, çalışmaların en kısa zamanda tamamlanıp halkın hizmetine sunulacağını ifade etti.

Şehirler arası minibüslerin tek noktada toplanmasıyla trafiğinde rahatlayacağını dile getiren Başkan Atilla, mini durağın ilçeye hayırlı olması dileklerinde bulundu.