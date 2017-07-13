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13 Temmuz 2017 09:40

Şehirler arası minibüsler için mini durak

Ceylanpınar Belediyesi tarafından ilçe merkezinde şehirler arası çalışan minibüs firmaları için mini durak yapılıyor.

Şehirler arası minibüsler için mini durak

13 Temmuz 2017 09:40


İlçedeki trafik yoğunluğunu azaltmak, minibüs firmalarını tek noktada toplamak ve vatandaşın şehirler arası minibüslere rahat ulaşabilmesi amacıyla yapılan mini durak inşaatını gezen Belediye Başkanı Menderes Atilla çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Şehirler arası çalışan minibüslerin rahat park edebilmeleri, rahat bekleme yapmaları ve vatandaşların minibüslere rahat ulaşabilmesi amacıyla ilçe merkezine mini durak inşa ettiklerini belirten Başkan Atilla, çalışmaların en kısa zamanda tamamlanıp halkın hizmetine sunulacağını ifade etti.


Şehirler arası minibüslerin tek noktada toplanmasıyla trafiğinde rahatlayacağını dile getiren Başkan Atilla, mini durağın ilçeye hayırlı olması dileklerinde bulundu.




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