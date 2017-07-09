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09 Temmuz 2017 11:11

Şehit ateşi Suruç’a düştü

Bitlis’in Hizan ilçesinde yola döşenen mayının patlatılması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş’in Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Şehit ateşi Suruç’a düştü

09 Temmuz 2017 11:11


Önceki gün gece saatlerinde Bitlis’in Hizan ilçesinde yola döşenmiş mayının infilak ettirilmesi sonucu PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış, olayda 2 asker şehit olurken 1 asker yaralanmıştı. Şehit askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş’in Şanlurfa’nın Suruç ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, şehidin Suruç ilçesindeki ailesine yetililer tarafından şehit haberi verildi.


Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş’in naaşı bugün Suruç ilçesi Süleymaniye Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Suruç Şıh Nasır Aile Mezarlığı’nda defnedilecek.




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