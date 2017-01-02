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02 Ocak 2017 14:29

Şehit çocuklarına bilgisayar hediye edildi

Şehit çocuklarına bilgisayar hediye edildi

02 Ocak 2017 14:29

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Halk Bankası sponsorluğunda terör olaylarında şehit düşenlerin çocuklarına dizüstü bilgisayar dağıttı.
Şanlıurfa’da şehirlerarası yolcu terminalinde şehit edilen polis memuru Hasan Hüseyin Çalışkan ve Gaziantep’te bombalı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Serdal Şakır’ın çocuklarına bilgisayar hediye edildi.
Şanlıurfa Vali Yardımcısı Fatih Çelikkaya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz şehit ailelerini ziyaret ederek bilgisayarlarını teslim etti. Vali Yardımcısı Fatih Çelikkaya, “ Bakanlık olarak böyle bir projeden dolayı emeği geçenlere teşekkür ederim. Şehit yakınlarının her zaman baş tacı olduğunu ve şehit çocuklarının Türkiye’yi güçlendirecek güce sahip olduklarına inanıyorum” dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici ise, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Halk Bankası sponsorluğunda Türkiye geneli şehit çocuklarına dizüstü bilgisayar hediye etmekte. Bu kapsamda ilimiz de ise, şehirlerarası yolcu terminalinde şehit edilen polis memuru Hasan Hüseyin Çalışkan ve Gaziantep’te bombalı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Serdal Şakır’ın ailelerini ziyaret ederek çocuklarına birer bilgisayar hediye ettik” ifadelerini kullandı.
Bilici, ülkedeki birlik ve beraberliğin bozulmaması, hainlere fırsat verilmemesi için çocukların iyi eğitim alması, milli ekonominin güçlenmesi için topyekun çalışılması gerektiğini belirterek şehitlerin emanetine sahip çıkılacağını söyledi.



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