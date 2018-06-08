Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz’ın okulunda hüzünlü karne sevinci

Siverek ilçesinde 60 kilometre uzaklıkta bulunan Çiftçibaşı kırsal Mahallesi’nde yapılan törenle karnelerini alan öğrenciler, Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz’ın masadaki fotoğrafını öptü. fotoğrafını öptü. Geçen sene bu zamanlarda karnelerini Necmettin Yılmaz’dan aldıklarını dile getiren öğrenciler, buruk bir karne sevinci yaşadıklarını belirtti.

Dördüncü sınıf öğrencisi Aliye Çeçen, "Geçen sene bu zamanlarda karnemizi öğretmenimiz Necmettin Yılmaz’dan almıştık, karne verdiği zaman hepimize sarılıp bizi öpmüştü, bizi çok seviyordu. Gitmeden önce bize pasta kesti hep beraber yemiştik. Keşke o talihsiz olay yaşanmasaydı ve öğretmenimiz şehit olmasaydı” dedi

Üçüncü sınıf öğrencisi Emrullah Subay da Necmettin Yılmaz’ın kalplerinde yaşadığını söyleyerek, "Bir yıl geçmesine rağmen onu hiç unutmadık, çok iyi biriydi” diye konuştu.

Bir yıldır Şehit Necmettin Yılmaz İlkokulunda öğretmenlik yapan Ali Canpolat da Necmettin Yılmaz’ın öğrenciler üzerinde büyük etkiler bıraktığını söyleyerek, “Necmettin hocamız geçen sene bu vakitlerde karne dağıttıktan sonra memleketine dönerken, Tunceli’de talihsiz bir olay sonucu şehit oldu. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Bugün okulumuzda buruk bir karne sevinci var, bir yıldır öğrenciler Necmettin hocayı unutmamış. Gerçekten Necmettin hocanın öğrenciler üzerinde büyük bir etki bıraktığını gördüm. Mekânı cennet olsun, ailesine tekrardan başsağlığı diliyorum” diye konuştu

Öğretmen Necmettin Yılmaz, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı kırsal Mahallesi’nde görevliydi. Yılmaz, 16 Haziran 2017’de memleketi Gümüşhane’ye giderken Tunceli - Pülümür karayolunda terör örgütü PKK tarafından yolu kesilip aracı yakılarak kaçırılmış, daha sonra da şehit edilmişti.