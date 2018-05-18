Şehit yakınları ve gaziler büyükşehirin iftar sofrasında buluştu

İftara katılan Başkan Nihat Çiftçi, vatanı uğruna canını feda eden şehitleri rahmetle anarken, gazilere ise sağlıklı uzun ömürler diledi.

Ramazan ayı dolayısıyla her yıl olduğu gibi vatandaşların dolu dolu bir ramazan geçirebilmesi için Şanlıurfa’da 30 gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyecek olan Büyükşehir Belediyesi, ilk Ramazan iftar programını şehit ailelerine ve gazilere yönelik düzenledi. Sakıbın Köşkü Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programına Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Eşi Sema Çiftçi, Vali Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, Şanlıurfa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Aslan ve çok sayıda Şanlıurfa davetli katıldı.

İftar programında gelen tüm konukların Ramazan ayını tebrik eden Başkan Çiftçi, burada yaptığı konuşmasında her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını söyleyerek, "Şehitlerimiz, bu güzel vatanı canıyla koruyarak bizlere emanet ettiler. Toplum olarak şehitler verdik. Onun için bu toprakların kıymetini hep birlikte bileceğiz. Şehit aileleri ve gazilerimiz de bu mücadelede kahramanlık gösteren şehitlerin bizlere emanetidir. Hakkınız hiç bir zaman ödenemez. Bize düşen mücadelelerinden dolayı şehitlerimizin ve gazilerimizin önünde hürmetle eğilmektir. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak Şehit ailelerimizin ve Gazilerimizin daima yanındayız. Bize düşen bizim sorumluğumuz onların geride bıraktığı emanetleri olan ailelerine çoluk çocuklarına, yakınlarına sahip çıkıp desteklemektir. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz" diyerek katılım gösteren tüm ailelere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesine ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden Şanlıurfa Şehit Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile Şanlıurfa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Aslan ise buluşmadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye teşekkür etti.